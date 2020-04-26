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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولت: حرمان ليفربول وليدز من اللقب بسبب الكره لهم لا يجب ان يؤدي للالغاء الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
اعتبر لاعب كرة القدم الانكليزي السابق اوليفر هولت ان حرمان نادي ليفربول من احراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز بعد 30 سنة من غياب هذا اللقب عن خزائن النادي، كذلك حرمان نادي ليدز يونايتد من الانتقال الى الدوري الانكليزي الممتاز الموسم القادم، بسبب كره البعض لهم، ليس بالسبب المقنع لانهاء الموسم بهذه الطريقة، لافتاً الى ان انهاء الموسم ومنع حصول ليفربول وليدز على ما يستحقان يعني جعل الفرق التي فشلت تفلت من النتائج.
واشار هولت الى انه في حال قرر المسؤولون في الدوري الانكليزي الغاء الموسم، يمكن اعطاء نقطة لكل فريق عن المباريات المتبقية وانهاء الترتيب بهذه الطريقة.
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