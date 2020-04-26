كوستا يقلّل من شأن كونتي: في ريال مدريد لن يستطيع إكمال الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

رأى المهاجم الاسباني ​دييغو كوستا​، أن مدربه السابق في تشيلسي ومدرب الانتر الحالي ​أنتونيو كونتي​ لا يُعتبر من المدربين أصحاب الشأن الرفيع، قائلا أن كونتي لن يستطيع إكمال موسم واحد مع ​ريال مدريد​ لو درّب في يوم من الأيام الفريق الملكي.



وقال كوستا في تصريحات نشرها موقع غول الايطالي: "كي يكون في مستوى عال كمدرب عليه ان يغير طريقة تعامله، كما عليه تغيير طريقة لعبه، يدافع كثيرا، على سبيل المثال في ريال مدريد لن يستطيع إكمال الموسم".

وتابع: "كان لديّ بعض المشاكل معه خارج الملعب، لكن هو مدرب ممتاز وذكي، ليس لدي مشاعر قاسية تجاهه