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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوستا يقلّل من شأن كونتي: في ريال مدريد لن يستطيع إكمال الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
رأى المهاجم الاسباني دييغو كوستا، أن مدربه السابق في تشيلسي ومدرب الانتر الحالي أنتونيو كونتي لا يُعتبر من المدربين أصحاب الشأن الرفيع، قائلا أن كونتي لن يستطيع إكمال موسم واحد مع ريال مدريد لو درّب في يوم من الأيام الفريق الملكي.
وقال كوستا في تصريحات نشرها موقع غول الايطالي: "كي يكون في مستوى عال كمدرب عليه ان يغير طريقة تعامله، كما عليه تغيير طريقة لعبه، يدافع كثيرا، على سبيل المثال في ريال مدريد لن يستطيع إكمال الموسم".
وتابع: "كان لديّ بعض المشاكل معه خارج الملعب، لكن هو مدرب ممتاز وذكي، ليس لدي مشاعر قاسية تجاهه
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