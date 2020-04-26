مدرب الاولمبي السعودي : تخفيض راتبي اقل واجب اقدمه لبلادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

أعلن ​سعد الشهري​ المدير الفني لـ ​المنتخب السعودي الأولمبي​ عن تخفيض راتبه وذلك لدعم ​السعودية​ في مواجهة فيروس كورونا المستجد .

Advertisements

وكتب الشهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : “أنضم مع مدرب المنتخب الأول وأبادر بتخفيض راتبي، وهو أقل واجب نقدمه لبلدنا ودام عزك يا وطن”.

وكان الفرنسي ​هيرفي رينارد​ المدير الفني للمنتخب السعودي الأول قد اعلن في وقت سابق المشاركة في دعم القرارات الصحية التي تُتخذ في المملكة، عن طريق تخفيض راتبه بسبب كورونا رينارد .

يذكر أن وزارة الرياضة كانت قررت تعليق النشاط الرياضي والمباريات منذ يوم 14آذار/مارس الماضي حتى إشعار آخروذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا .