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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب الاولمبي السعودي : تخفيض راتبي اقل واجب اقدمه لبلادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
أعلن سعد الشهري المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأولمبي عن تخفيض راتبه وذلك لدعم السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد .
وكتب الشهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : “أنضم مع مدرب المنتخب الأول وأبادر بتخفيض راتبي، وهو أقل واجب نقدمه لبلدنا ودام عزك يا وطن”.
وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول قد اعلن في وقت سابق المشاركة في دعم القرارات الصحية التي تُتخذ في المملكة، عن طريق تخفيض راتبه بسبب كورونا رينارد .
يذكر أن وزارة الرياضة كانت قررت تعليق النشاط الرياضي والمباريات منذ يوم 14آذار/مارس الماضي حتى إشعار آخروذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا .
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