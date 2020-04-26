نادي أوتريخت يعتزم مقاضاة اتحاد الكرة الهولندي بعد الغائه الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

يعتزم نادي ​أوتريخت الهولندي​ إقامة دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة وذلك بعد أن تم حرمانه من فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.



وقرر ​الاتحاد الهولندي لكرة القدم​ انهاء الموسم الحالي دون ان يكون هناك بطلا له، أو هبوط أو صعود وذلك بعد أن أعلنت الحكومة أن كرة القدم الاحترافية لن تقام قبل الأول من ايلول/سبتمبر بسبب وباء فيروس كورونا.

ويتصدر ​أياكس​ الدوري الهولندي بفارق الأهداف أمام ​ألكمار​ وسيتأهل لدوري أبطال أوروبا مباشرة بينما ألكمار سيتاهل من خلال الدور الفاصل في حين ستشارك أندية ​فينورد​ وأيندهوفن وفيليم تيلبورغ في الدوري الأوروبي.