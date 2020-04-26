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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي أوتريخت يعتزم مقاضاة اتحاد الكرة الهولندي بعد الغائه الموسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
يعتزم نادي أوتريخت الهولندي إقامة دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة وذلك بعد أن تم حرمانه من فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.
وقرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم انهاء الموسم الحالي دون ان يكون هناك بطلا له، أو هبوط أو صعود وذلك بعد أن أعلنت الحكومة أن كرة القدم الاحترافية لن تقام قبل الأول من ايلول/سبتمبر بسبب وباء فيروس كورونا.
ويتصدر أياكس الدوري الهولندي بفارق الأهداف أمام ألكمار وسيتأهل لدوري أبطال أوروبا مباشرة بينما ألكمار سيتاهل من خلال الدور الفاصل في حين ستشارك أندية فينورد وأيندهوفن وفيليم تيلبورغ في الدوري الأوروبي.
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