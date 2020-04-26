اخبار الرياضه

نادي أوتريخت يعتزم مقاضاة اتحاد الكرة الهولندي بعد الغائه الموسم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي أوتريخت يعتزم مقاضاة اتحاد الكرة الهولندي بعد الغائه الموسم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

يعتزم نادي ​أوتريخت الهولندي​ إقامة دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة وذلك بعد أن تم حرمانه من فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وقرر ​الاتحاد الهولندي لكرة القدم​ انهاء الموسم الحالي دون ان يكون هناك بطلا له، أو هبوط أو صعود وذلك بعد أن أعلنت الحكومة أن كرة القدم الاحترافية لن تقام قبل الأول من ايلول/سبتمبر بسبب وباء فيروس .

ويتصدر ​أياكس​ الدوري الهولندي بفارق الأهداف أمام ​ألكمار​ وسيتأهل لدوري أبطال أوروبا مباشرة بينما ألكمار سيتاهل من خلال الدور الفاصل في حين ستشارك أندية ​فينورد​ وأيندهوفن وفيليم تيلبورغ في الدوري الأوروبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي أوتريخت يعتزم مقاضاة اتحاد الكرة الهولندي بعد الغائه الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا