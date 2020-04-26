حكم مباراة الارجنتين وألمانيا: فكّرت بطرد مارادونا قبل النهائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

كشف حكم مباراة ​الأرجنتين​ و​ألمانيا​ في نهائي مونديال 1990، أنه جامل ​دييغو أرماندو مارادونا​ في تلك المباراة، بعدما تراجع عن قرار منحه بطاقة حمراء قبل إنطلاق المباراة، وخلالها.



وقال الحكم إدغاردو كوديسال في تصريحات أدلى بها لصحيفة ماركا الاسبانية: "رغم مرور 30 عامًا على هذه المباراة لكني لا أنسى ما فعله مارادونا، لو طبقت القانون وقتها لكنت حرمته من المشاركة في المباراة بطرده قبل إنطلاقها بعد تصرفات قام بها لم تعجبني خلال تلاوة النشيد الوطني".

وأضاف: "خلال المباراة وحينما منحت بيدرو مونزون البطاقة الحمراء جاء نوحي وصرخ في وجهي وقال إنّه يعرف السرقة المتعمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان يستحق البطاقة الحمراء لكن لم أوجهها له. أقدره كثيرًا كلاعب كرة قدم ولكن كإنسان فهو أسوأ شيء عرفته في حياتي. دائمًا يقدم إبداع في الملعب ولكن حينما تتعامل مع بصورة شخصية تجده إنسان لا يطاق ولا تستطيع تحمله أبدًا".