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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاتوزو يقرر البقاء في نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
أفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن المدير الفني لنادي نابولي جينارو غاتوزو قرر إحترام عقده مع البارتينوبي.
وأوضحت الصحيفة أن عقد غاتوزو مع نابولي يمتد إلى عام 2021، لكن هناك بند في عقده يتيح له الرحيل في 30 نيسان مقابل دفع 365 ألف يورو، إلا أنه يريد البقاء، بإنتظار قرار نهاية الموسم.
وتولي غاتوزو مهمة قيادة الجهاز الفني لنابولي خلفا لكارلو أنشيلوتي في شهر كانون الأول الماضي.
جدير بالذكر ان النشاط الرياضي في إيطاليا متوقف منذ شهر آذار الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا.
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