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غاتوزو يقرر البقاء في نابولي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاتوزو يقرر البقاء في نابولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

أفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن المدير الفني لنادي ​نابولي​ ​جينارو غاتوزو​ قرر إحترام عقده مع البارتينوبي.

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وأوضحت الصحيفة أن عقد غاتوزو مع نابولي يمتد إلى عام 2021، لكن هناك بند في عقده يتيح له الرحيل في 30 نيسان مقابل دفع 365 ألف يورو، إلا أنه يريد البقاء، بإنتظار قرار نهاية الموسم.

وتولي غاتوزو مهمة قيادة الجهاز الفني لنابولي خلفا لكارلو أنشيلوتي في شهر كانون الأول الماضي.

جدير بالذكر ان النشاط الرياضي في إيطاليا متوقف منذ شهر آذار الماضي، بسبب أزمة فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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