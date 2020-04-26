غاتوزو يقرر البقاء في نابولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

أفادت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن المدير الفني لنادي ​نابولي​ ​جينارو غاتوزو​ قرر إحترام عقده مع البارتينوبي.

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وأوضحت الصحيفة أن عقد غاتوزو مع نابولي يمتد إلى عام 2021، لكن هناك بند في عقده يتيح له الرحيل في 30 نيسان مقابل دفع 365 ألف يورو، إلا أنه يريد البقاء، بإنتظار قرار نهاية الموسم.

وتولي غاتوزو مهمة قيادة الجهاز الفني لنابولي خلفا لكارلو أنشيلوتي في شهر كانون الأول الماضي.

جدير بالذكر ان النشاط الرياضي في إيطاليا متوقف منذ شهر آذار الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا.