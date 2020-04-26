شكرا لقرائتكم تريزيجيه ينشر صورة للأجواء الرمضانية من داخل منزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود حسن تريزيجية، نجم أستون فيلا الانجليزي ومنتخب مصر، صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرم، حيث واصل النجم المصري تدريباته الصباحية للحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي في العديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

كما نشر تريزيجية صورة أخرى من داخل منزله، ظهرت فيها الأجوء الرمضانية احتفالا بشهر رمضان المبارك، بوجود المصحف وفانوس رمضان.



تريزيجه



تريزيجيه

وأعلن نادى أستون فيلا الإنجليزي، الذى يضم بين صفوفه الثنائي المصرى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى، اليوم السبت، عن توصله لاتفاق مع اللاعبين والمدربين، من أجل تأجيل 25%، من رواتبهم للأشهر الأربعة المقبلة.

Advertisements

وأصدر نادى أستون فيلا بيانا اليوم السبت، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال فيه: "اتفق لاعبو أستون فيلا والمدربون والإدارة العليا على تأجيل الأجور بنسبة 25% للأشهر الأربعة المقبلة لمساعدة النادي ماليا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد".

وقال كريستيان بورسلو، الرئيس التنفيذى للفيلانز، فى البيان الصادر: "إن الإجراءات ستمكن النادي من الاحتفاظ بجميع الموظفين من غير كرة القدم، بما في ذلك العاملين بدوام جزئي برواتب كاملة طوال فترة الإغلاق". وأضاف بورسلو: "يسرنى أن أعلن اليوم تدابير لحماية سبل عيش موظفينا وأسرهم".

واتجهت العديد من أندية العالم، إلى تخفيض الرواتب، من أجل مواجهة الآثار الإقتصادية، المترتبة على توقف النشاط الرياضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا.