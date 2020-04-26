شكرا لقرائتكم الأهلى يتمسك بكهربا ويغلق باب العروض الخليجية أمامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو النادي الأهلي رفضهم مناقشة فكرة رحيل محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه أكثر من عرض سعودي للرحيل عن النادي، خاصة بعد تجربته الناجحة السابقة مع نادي اتحاد جدة السعودي.

وأكدت لجنة التخطيط بالأهلي أن مقترح رحيل كهربا مرفوض نظراً لحاجة الفريق لجهوده من الناحية الفنية سواء في مركز الجناح أو المهاجم الصريح أو المهاجم المتأخر، في الوقت الذي ترى اللجنة أن قيمة كهربا ستتعاظم مع الفريق حال رحيل رمضان صبحي بعد انتهاء فترة اعارته وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي، في الوقت الذي يرى كهربا أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لا يعتبره واحد من لاعبي القوام الأساسي وأن هناك عدد من اللاعبين لهم أولوية في المشاركة عن الجناح الدولي، وهو الأمر الذي لا يلقى قبولاً لدى كهربا، الذي يفكر جدياً في الرحيل عن القلعة الحمراء.

Advertisements

وأرسل كهربا ردا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على شكوى الزمالك ضده، بعدما منح الاتحاد الدولى مهلة للاعب بشأن الرد على شكوى الزمالك ضده التى اتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب، وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.