شكرا لقرائتكم عصام الحضرى يستعيد ذكرياته مع المنتخب بالقفازات الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الاسبق ذكريات القفازات التاريخية الخاصة به والمتواجدة فى متحف الفيفا وذلك عبر حسابه الرسمى على انستجرام .

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تواجد "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الاتحاد الدولى.

وكتب "فيفا" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، قفازات السد العالى عصام الحضرى فى كأس العالم 2018 أحد معروضات "كرة القدم والعالم العربى" فى متحف الفيفا، كانت المباراة الدولية الأخيرة فى مسيرة الحارس العملاق، الذى أصبح أكبر لاعب يشارك فى النهائيات، بالإضافة لكونه أول أفريقى ينجح فى صد ركلة جزاء فى تاريخ كأس العالم".

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الحضرى

وسجل عصام الحضرى ظهوره الأخير مع منتخب مصر أمام السعودية فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الاول فى بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا.

وتمكن عصام الحضرى من التصدى لركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بفوز منتخب السعودية.

وسطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك في مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.