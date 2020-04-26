اجتماعات بريطانية "لتسريع الإيقاع" بشأن عودة الرياضة

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لندن: أفادت تقارير صحافية إنكليزية ان السلطات في المملكة المتحدة تعتزم بدءًا من الأسبوع المقبل، عقد سلسلة اجتماعات دورية من أجل "تسريع الإيقاع" بشأن عودة المنافسات الرياضية المتوقفة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ليل السبت إلى أن حكومة بوريس جونسون "تعتزم عقد أول اجتماع ضمن سلسلة يشارك فيها مسؤولون طبيون في مختلف الرياضات البارزة في هذا الأسبوع، في محاولة للعودة الى المنافسات في أسرع وقت ممكن".

نقلت الهيئة عن مصدر مطلع على هذه المداولات، قوله إن الهدف منها "تسريع الإيقاع" بشأن عودة النشاط الرياضي "خلال أسابيع"، في حال تحقيق تقدم في مواجهة "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن جونسون الذي تعافى من إصابته بالفيروس، ويعتزم العودة إلى مكتبه غدًا الإثنين، إطلع على خطط هذه الاجتماعات.

أدى الفيروس إلى شلل شبه كامل في مختلف المنافسات الرياضية العالمية منذ منتصف مارس. وتسبب الوباء بوفاة أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 20 ألفًا في بريطانيا، بحسب حصيلة ليل السبت.

وأوضحت "بي بي سي" أنه سيتم خلال الاجتماعات "دراسة خصائص كل رياضة من قبل الخبراء في المجال الصحي، للتوصل الى البروتوكولات المطلوبة من أجل إعادة إطلاق منافسات كل منها في أقرب وقت ممكن، ما يعني ان بعض الرياضات قد تعود قبل غيرها".

سيدرس المجتمعون سلسلة خطوات ممكنة مثل "إجراء الاختبارات (لكشف فيروس كورونا)، التباعد الاجتماعي، التزام معايير النظافة، والقيود الصارمة على الحد الأقصى للأشخاص الذين يسمح بتواجدهم في المنشآت".

لم تحدد "بي بي سي" موعدا دقيقا للاجتماع الأول، لكنها أوضحت ان الهدف من هذه الاجتماعات هو "تحضيري، وتفادي أي تأخر إضافي في استئناف الموسم (في مختلف الرياضات) متى صدرت الموافقة على ذلك"، مشددة على ان عقد هذه الاجتماعات "لا يعني انها (عودة المنافسات) باتت قريبة".

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وتحدثت عن اقتناع ضمني بين مختلف الأطراف "بأن الخطط التي سيتم وضعها، قد لا يتم تنفيذها قبل أشهر، في حال عدم تحقيق تقدم في مجالات أخرى".

تعد المملكة المتحدة من أكثر الدول تأثرا بجائحة "كوفيد-19" على صعيد الوفيات، لاسيما وان الحصيلة المعلنة هي تلك المسجلة في المستشفيات، ولا تشمل دور المسنين حيث تفيد تقارير عن تسجيل آلاف الوفيات.

وتفرض الحكومة إجراءات إغلاق تستمر حتى السابع من مايو على الأقل. وفي حين يأمل البريطانيون في ان تحذو حكومتهم حذو حكومات أخرى في أوروبا بدأت بتخفيف اجراءات الحجر بشكل تدريجي او تحديد موعد لذلك على الأقل، حذر وزير الصحة مات هانكوك الجمعة من ان المملكة المتحدة تواجه "ذروة" الوباء ولا يزال "من المبكر جدا" تخفيف التدابير القائمة.

وأدى فيروس كورونا المستجد الى وقف نشاطات مختلف الرياضات في البلاد، وأبرزها الدوري الممتاز لكرة القدم. ولم يتم بعد تحديد أي موعد تقريبي لعودة منافساته، على رغم ان تقارير صحافية أشارت ليل السبت الى رغبة أندية الدوري في استئناف المباريات في الثامن من يونيو من دون جمهور.

ولم تحدد بعد أي بطولة وطنية أساسية في أوروبا موعدا رسميا نهائيا للعودة. لكن ألمانيا تبدو الأقرب الى ذلك مع تأكيد رابطة الدوري المحلي هذا الاسبوع استعداد الأندية لاستئناف المباريات من دون جمهور بدءا من التاسع من مايو، بشرط نيل ضوء أخضر من السلطات السياسية سيتم بحثه في اجتماع مقرر في 30 أبريل.

في المقابل، لجأت بطولات أخرى الى تحديد سلسلة إجراءات صحية ترافق أي عودة محتملة للتمارين الجماعية، بمجرد ان ترفع السلطات الرسمية قيود الاغلاق والحجر الصحي لمكافحة الوباء.



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