إيفرتون ينبّه كين بعد حفل في منزله مخالف لقواعد التباعد

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لندن (أ ف ب) - وجه نادي إيفرتون الانكليزي لكرة القدم تنبيها شديد اللهجة الى مهاجمه الإيطالي الشاب مويز كين، بعد إقامته حفلا في منزله، في مخالفة صريحة لقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير صحافية إنكليزية الى ان كين (20 عاما) نشر عبر مجموعة خاصة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا من حفلة أقامها في منزله شارك فيها عدد من الأشخاص من الجنسين، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وأتى ذلك في ظل فرض السلطات في المملكة المتحدة قيودا صارمة على حركة التنقل والتجمع من أجل مكافحة وباء "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، منهم أكثر من 20 ألفا في بريطانيا.

وأفاد إيفرتون في بيان نشرته وسائل إعلام انكليزية ليل السبت انه "هالنا اكتشاف ان لاعبا في الفريق الأول تجاهل نصائح الحكومة وسياسة النادي في ما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد. لقد أعرب النادي بشكل صارم للاعب عن خيبة أمله (جراء هذا التصرف)، وكان واضحا بالتشديد على ان خطوات كهذه هي غير مقبولة".

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وشدد القطب الثاني لمدينة ليفربول الشمالية على انه كرر دائما "أهمية اتباع كل الارشادات الحكومية، بما فيها القواعد والنصائح بشأن (التصرف) داخل المنزل وخارجه، وذلك عبر توجيهات رسمية لكل أفراده بما يشمل اللاعبين"، معتبرا ان على الجميع التقيد بها لاسيما من أجل مساعدة العاملين في مجال توفير العناية الصحية وتقدير "الجهد والتضحية" اللذين يبذلونهما.

وانضم كين الى عدد من لاعبي أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الذين تم كشف مخالفتهم لتعليمات الوقاية الصحية في الآونة الأخيرة، وأبرزهم مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر، ولاعبا توتنهام هوتسبر الفرنسي موسى سيسوكو والعاجي سيرج أورييه.

ويدافع كين عن ألوان إيفرتون منذ صيف العام 2019، بعد انتقاله إليه من يوفنتوس الإيطالي. وعلى رغم بروزه اللافت في بلاده في نهاية موسم 2018-2019، فشل كين حتى الآن في ترك الانطباع نفسه في إنكلترا، واكتفى بتسجيل هدف واحد فقط في 26 مباراة خاضها مع إيفرتون، قبل توقف منافسات كرة القدم منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولا تزال مباريات الدوري متوقفة حتى إشعار آخر بسبب "كوفيد-19". وأشارت تقارير صحافية السبت الى ان رابطة الدوري الممتاز تتطلع الى استئناف المنافسات في الثامن من حزيران/يونيو المقبل خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.