شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يرد على معلول بفيديو قديم لحازم إمام يرفض ارتداء قميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، بفيديو قديم لحازم إمام أحد أساطير القلعة البيضاء للرد على ظهير أيسر النادي الأهلي علي معلول، الذي ظهر في أحد البرامج التليفزيونية مفضلاً اللدغ من الثعبان على التوقيع لنادى الزمالك.

ونشر عيد عبد الملك الفيديو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام لحازم إمام خلال قبوله توقيع عقاب اعتراف بأحد الأمور الشخصية مقابل عدم ارتداء قميص الأهلي في البرنامج.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صورة للاعب التونسى على معلول عبر موقع تويتر وعلقت عليها، "احضروا له الثعبان حالاً".

وأكد الدولى التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي أنه يرتبط بعلاقة قوية مع القلعة الحمراء وجماهير النادى، لافتًا إلى أنه لا يفكر فى الرحيل.

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وأضاف على معلول فى أحد البرامج أنه لن يوافق على التوقيع للزمالك، نظرًا لعلاقته الوطيدة بالأهلى وجماهيره قائلاً، "الثعبان أهون"، وذلك نظرًا لخوف معلول الشديد من الثعابين والحيوانات بشكل عام.

تابع ظهير أيسر الأهلي حديثه، أنه على علاقة قوية مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، لافتًا إلى إنه لم يتحدث مع حمدى النقاز بعد هروبه من قلعة ميت عقبة لا يعلم السبب وراء رحيله بهذا الشكل.

في وقت سابق، أشاد على معلول بجمهور الأحمر، مؤكدًا أنه ليس له مثيل على مستوى العالم، خاصة أن الجمهور يساند الكيان فقط ولا يدعم الأشخاص، وعن شارة قيادة الأهلي، قال على معلول، "القيادة غير مرتبطة بارتداء الشارة، والشخصية هى الأساس، وأغلب نجوم الأهلي يتمتعون بالشخصية القيادة ويظهر ذلك داخل المستطيل الأخضر".

ورفض النادي الأهلي فكرة مناقشة العروض التي بدأت تأتي للدولي التونسي على معلول من بعض الأندية الخليجية على سبيل "جس النبض" خلال الفترة الماضية حيث أبدى بعض وكلاء اللاعبين رغبة عدة أندية خليجية في ضم الظهير الدولي التونسي الصيف المقبل وبعد الخروج من "محنة" كورونا التي اجتاحت العالم كله وتسببت في تجميد النشاط الرياضي عالمياً.