شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم المصرى البورسعيدى بخماسية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 26 أبريل 1935 حقق الأهلى نتيجة تاريخية أمام المصرى، حينما فاز على الفريق البورسعيدى بخماسية مقابل هدفين فى نصف نهائى كأس مصر، سجل أهداف المارد الأحمر محمود إمام "هدفين"، حسين حمدى، مختار التتش، هانى كامل ولكل منهم هدف، مقابل هدفين للمصرى سجلهما السيد الحلبى، وإبراهيم بكير.

وتعد 5- صفر هى أكبر نتيجة فى تاريخ مواجهات الفريقين فى الكأس، حيث سبق أن تكررت مرتين لصالح الأهلى فى عامى 1927 و1937.

والتقى الأهلى والمصرى البورسعيدى 22 مرة فى كأس مصر، حقق خلالها المارد الأحمر 15 انتصارًا، فيما فاز الفريق البورسعيدى 3 مرات وحسم التعادل 4 مواجهات، عندما كانت بطولة الكأس تقام بنظام الذهاب والإياب.

أحرز الأهلى فى شباك المصرى فى الكأس 49 هدفـًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 22 هدفـًا.

وتعد 4-صفر هى أكبر نتيجة فى تاريخ مواجهات الأهلى والمصرى فى الدوري، وتكررت مرتين لصالح الأحمر فى موسمى 1978-1979 و1998-1999، وسجل رباعية الأهلى حينها "فتحى مبروك ومختار مختار ومحمود الخطيب وشريف عبدالمنعم". والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلى حينها "علاء إبراهيم، هدفين، وحسام حسن، هدفين".

رباعى الأهلى الذى يضم كلا من: صالح سليم، ومحمود الخطيب، وشريف عبدالمنعم، وحسام حسن، هو الرباعى التاريخى لقائمة الهدافين فى لقاءات الأهلى والمصري، بعدما تمكن الرباعى من هز شباك المصرى فى 5 مناسبات.

المباراة الأولى التى جمعت الفريقين تعود إلى موسم 1948-1949 فى النسخة الأولى من بطولة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز النادى الأهلى بثلاثية نظيفة، سجلها كل من صالح سليم، ولهيطة، وفؤاد صدقي.

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وتعد 5-صفر هي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس، حيث سبق أن تكررت مرتين لصالح الأهلي في عامي 1927 و1937.

والتقى الأهلى والمصرى البورسعيدى 22 مرة فى كأس مصر حقق خلالها الأهلي 15 انتصارًا، فيما فاز المصرى 3 مرات وسيطر التعادل على 4 مواجهات، عندما كانت بطولة الكأس تقام بنظام الذهاب والإياب.

أحرز الأهلي في شباك المصرى في الكأس 49 هدفـًا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 22 هدفـًا.

وتعد 4-صفر هي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الأهلي والمصرى في الدوري، وتكررت مرتين لصالح الأحمر في موسمي 1978-1979 و1998-1999 ، وسجل رباعية الأهلي حينها "فتحي مبروك ومختار مختار ومحمود الخطيب وشريف عبدالمنعم". والثانية في موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها "علاء إبراهيم، هدفين، وحسام حسن، هدفين".

رباعي الأهلي الذي يضم كلا من: صالح سليم، ومحمود الخطيب، وشريف عبدالمنعم، وحسام حسن، هو الرباعي التاريخي لقائمة الهدافين في لقاءات الأهلي والمصري، بعدما تمكن الرباعي من هز شباك المصري في 5 مناسبات.

المباراة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى موسم 1948-1949 في النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة، سجلها كل من صالح سليم، ولهيطة، وفؤاد صدقي