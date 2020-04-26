شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عمر السعيد حائر ما بين عروض الايجيبشين ليج و إشارة البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عمر السعيد مهاجم الزمالك الحالى سيواجه حالة من الحيرة فى الميركاتو الصيفي المقبل ما بين عروض الايجيبشين ليج و قرار الزمالك بشأن استمراره أو رحيله .

عمر السعيد مهاجم يمتلك فنيات عالية ، حيث انه لاعب ذات فكر جيد و لكنه لم يظهره مثلما تطمح الجماهير البيضاء وذلك فى ظل عدم لعبه أساسيًا لفترات كثيرة .

يفاضل عمر السعيد، مهاجم الزمالك، خلال الوقت الحالى، بين عرضى المصرى ووادى دجلة، بعدما تلقى اتصالات من وادى دجلة للعودة إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، فى ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض بصورة أساسية فى المباريات.

وينتظر عمر السعيد تحديد مصيره فى الفترة المقبلة مع الزمالك لحسم موقفه من العروض المحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أوضح أيضًا طارق العشرى المدير الفنى للمصرى، رغبته فى الحصول على جهوده بداية من الموسم الجديد.

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فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على دراسة كافة الترشيحات من اللاعبين المرشحين للانضمام للأبيض، للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الفريق بها خلال الموسم المقبل، وذلك خلال فترة التوقف السلبية الحالية، والتى تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.