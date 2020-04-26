شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي الأهلي ينتظر القرار النهائي من فايلر خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل رباعى الاهلى المُعار، صلاح محسن ومحمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان (الجونة) وعمار حمدى (طلائع الجيش)، على وعد من إدارة القلعة الحمراء بإمكانية العودة للأهلى بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، الذى يتشاور حالياً مع جهازه المعاون بشأن اللاعبين الذين سيعودون للأهلى بعد إنتهاء الإعارة.

فايلر سبق وأبلغ مسئولى الأهلى برغبته فى استعادة الثنائى المُعار محمد شريف (إنبي) وأكرم توفيق( الجونة)، قبل أن يضع الرباعى صلاح محسن وعمار حمدى ومحمد عبد المنعم وأحمد ياسر ريان فى قائمة الانتظار تمهيداً لاستعادة لاعب أو اثنين منهم فى الموسم المقبل.

ويناقش المدرب السويسرى حالياً هذا الملف مع جهازه المعاون من ناحية ومع لجنة التخطيط بالأهلى من ناحية أخرى تمهيداً للبت فى أمر المُعارين، حيث يرغب الأهلى فى استغلال فترة تجميد النشاط الرياضى حالياً جراء "جائحة" كورونا فى حسم هذا الملف.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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اللاعبون المُعارون من الأهلى لأندية أخرى طلبوا من إدارة القلعة الحمراء حسم مصيرهم، فى ظل تلقيهم عروضاً من أندية محلية وخارجية من أجل البت فيها، لاسيما فى ظل رغبة هذه الأندية إنهاء الصفقة لصالحها حال موافقة الأهلي.

مسئولو الأهلى أبلغوا الثنائى "محمد شريف وأكرم توفيق" بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب ورؤية السويسرى رينيه الذى تابع اللاعبين وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير.

وقدم أكرم توفيق مستوى جيداً مع الجونة خلال الفترة الماضية، ويرى فايلر أن أكرم توفيق يمكن توظيفه فى مركز الظهير الأيمن بالأهلى لتعويض أحمد فتحى الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لرفضه تجديد عقده مع الأهلى، كما يمكنه اللعب أيضاً فى خط الوسط، أما محمد شريف فيرى المدير الفنى للأهلى أنه سيكون إضافة قوية للشق الهجومى فى القلعة الحمراء حينما يعود النشاط المتوقف حالياً بسبب وباء "كورونا".

وأبلغ رينيه فايلر وجهة نظره لأدارة الأهلي بشأن محمد شريف وأكرم توفيق فقام مسئولو القلعة الحمراء بدورهم بالتحدث مع ثنائى الجونة وإنبى والتأكيد لهما على العودة للأهلى بنهاية ال