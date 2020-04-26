شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان لأبنائه: "وحشتونى.. ربنا يجمعنا قريبا إن شاء الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد زيدان، نجم منتخب مصر وبورسيا دورتموند السابق، اشتياقه لرؤية أبنائه، ونشر صورتهم عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا، "رمضان كريم.. وحشتونى.. ربنا يجمعنا قريبا إن شاء الله".

ويستغل محمد زيدان فترة العزل المنزلى بسبب انتشار فيرو كورونا للدخول فى سباق دراجات مع زوجته فى الشوارع الخالية من المارة.

كما دخل الفنان ماجد المصرى فى تحدى الكرة مع محمد زيدان خلال فترة العزل المنزلى ،ونشر زيدان مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، خلال تحديه لماجد المصرى، حيث جاء التحدى على من يستطيع ركل الكرة لأعلى مدى ثم استلامها قبل أن تعود للأرض، ونجح فى هذا التحدى محمد زيدان بينما فشل فيه الفنان ماجد المصرى.

وكان محمد زيدان قد تحدث عن النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، قائلاً: "عقليته أفضل منى بكثير فى عالم الاحتراف، مضيفًا أن الالمانى يورجن كلوب المدير الفنى الحالى لفريق ليفربول الحالى والسابق لبروسيا دورتموند قادر على تحفيز اللاعبين بشكل كبير والتطوير من الأداء خلال التدريبات والمباريات".

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وأشار محمد زيدان إلى أنه يتمنى بناء أجيال صاعدة فى مصر، قادرة على الاحتراف منذ الصغر ولعب مباريات كبيرة ضد أقوى فريق فى العالم و بناء عقلية أحترافية كبيرة لديهم، مؤكداً أن مصر تمتلك مواهب كبيرة لكنها تحتاج لرعاية وتوجيه.

وكان عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق قد أكد أن أقرب أصدقائه من الوسط الرياضى عماد متعب، ومحمد زيدان، وعمرو زكى، وأحمد المحمدى، وبالرد عن عدم وجود أصدقاء مقربين له فى مركز حراسة المرمى، قال السد العالى : "علاقتى بيهم جميعًا جيدة، لكن لا يوجد صداقة بين اتنين فى مجال واحد"، مشيرًا إلى إنه يعد زيدان وعمرو زكى من أصدقاء السوء بالنسبة له.