شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد ناجى وابنته فى دور فؤاد المهندس وشويكار بأغنية "الصيام مش كدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى سموحة الحالى ومنتخب مصر السابق، برفقة ابنته عبر تطبيق تيك توك، الدويتو الغنائى للفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة شويكار "الصيام مش كدا" لارتباطه بشهر رمضان الكريم، ونشر الثنائى فيديو لهما أثناء تقليدهما جانبا من الدويتو الغنائى.

أغنية "الصيام مش كدا" بعثت البهجة فى قلوب المشاهدين والمستمعين، وكتبها الشاعر الكبير حسين السيد، ولحنها الموسيقار حلمى بكر، وتم تصويرها للتلفيزيون المصرى، وحققت نجاحًا كبيرًا، بعدما أداها الثنائى فؤاد المهندس وشويكار بطريقة بارعة تعبر عما يحدث فى البيت المصرى من قِبل الزوج قبل مدفع الإفطار.

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وفى وقت سابق احتفل أحمد ناجى مع ابنته بحلول شهر رمضان المعظم، وظهر ناجى مع ابنته على "تيك توك" التطبيق الذى شاع استخدامه مؤخرًا بين نجوم الرياضة، للتغلب على أوقات الفراغ فى فترة العزل المنزلى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، خلال الاحتفال بقدوم شهر رمضان، على مهرجان "رمضان جانا"، حيث يحرص مدرب حراس سموحة على مشاركة ابنته فى كل الفيديوهات التى تقوم بتصويرها على "تيك توك".

وكان احمد ناجي، أشاد بالأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، مشددًا على أنه مدرب كفء، قائلاً: "هيكتور كوبر أحد أفضل المدربين الأجانب فى تاريخ مصر، ويملك خطط فنية رائعة وقدم الكثير مع الفراعنة، ويكفي وصوله إلى كأس العالم التي أقيمت بروسيا 2018 .

وأضاف: "كوبر كان يملك فاكر عال للغاية فى التدريب، واللاعبين كانوا يحبونه كثيرًا، وقدم الكثير للمنتخب الوطني".