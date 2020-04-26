محمد عبد الجليل يروي لمصراوي.. سر ارتداء القميص رقم 3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:
طبيعي أن تجد محمد عمارة، ظهير أيسر الأهلي السابق يرتدي القميص رقم "3" ولكن ما كان غريبًا هو ارتداء صاحب الرقم السابق له في النادي مهاجم الأهلي والزمالك السابق محمد عبد الجليل الرقم "3".
محمد عبد الجليل يروي لمصراوي سر اختياره رقم "3" في ثالث حلقات سلسلة سر الرقم التي تُنشر تباعًا طيلة شهر رمضان.
تعتقد أن الرقم للاعب عالمي يُفضله عبد الجليل؟.. الأمر لم يكن ذلك فقد كان يُشارك مع الأهلي في دورة بقطاع الشباب أُقيمت في كندا:"كان عندي 18 سنة وكنت أفضل لاعب والهداف فقررت أكمل برقم 3".
ولكن عند تصعيد محمد عبد الجليل للفريق الأول لم يكن الأمر سهلاً فهناك نجمًا يرتدي الرقم ربيع ياسين.. فماذا سيفعل؟:"في الأهلي كان الاحترام للاسماء الكبيرة فلم أطلب الرقم وظللت ارتدي أكثر من رقم حتى أصبح الرقم متاحًا وكنت من الكبار حينها فطلبته.. وهو وجه السعد عليّ حصلت به على 13 بطولة مع الأهلي وعلى بطولة أفريقيا في سنة ونصف لي مع الزمالك".
الأمر لم يكن غريبًا فقط على المستوى المحلي فخلال تواجده مع الأهلي في أحد المباريات بالبطولات الأفريقية وظنّ الخصم أنهم استبدلوا أرقام اللاعبين:"ظنوا إنني ارتدي رقمًا لمدافع أو ظهير وليس مهاجم.. وهذا بالطبع لم يكن صحيحًا".
هذه كانت قصة رقم 3 مع مهاجم الأهلي والزمالك محمد عبد الجليل.. وانتظروا قصة رقم 4 في الملاعب المصرية غدًا.
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