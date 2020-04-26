كريم حافظ يكشف كواليس مفاوضاته مع الاهلي

أكد كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي أنه أثناء تواجده في فرنسا بفريق لانس من سنة ونص تواصل معه مسؤلي النادي الأهلي لضمه في هذه الفترة ولكني رفضت.
وأضاف لاعب المنتخب الوطني في تصريحات تليفزيونية أنه رفض فكرة العودة للدوري المصري من جديد وإستمراره في الإحتراف مشيراً إلىأن الأمور المادية لم تكن عائقاً في مفاوضات القلعة الحمراء نهائياً .
وتابع أن حلم الإحتراف وراء رفضه للعودة من جديد للدوري المصري ، مؤكداً أنه لازال هُناك الكثير لأقدمه في أوروبا من أجل التواجد بالمنتخب الوطني .
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