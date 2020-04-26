أثني عمرو زكي، نجم الكرة المصرية السابق على قيمة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر. وقال زكي في تصريحات تليفزيونية:"فخور بإبن مصر محمد صلاح، هو الهرم الرابع". بإبن مصر محمد صلاح، هو الهرم الرابع". وأكمل:" انجازات صلاح في أوروبا لن تتكرر، ويكفينا فخراً أن صلاح في مقارنة دائمة مع ويكفينا فخراً أن صلاح في مقارنة دائمة مع ميسي ورونالدو". وأنهى تصريحاته مؤكداً أن صلاح مظلوم اعلامياً في مصر بما يقدمه من انجازات فريدة في الدوري الانجليزي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو زكي: محمد صلاح هرم مصر الرابع وانجازاته لن تتكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.