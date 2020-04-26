كريم حافظ يُحدد موعد عودته للتدريبات في تركيا

أكد كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي والمنتخب الوطني أنه تم إخطارهم في الفريق بالعودة للتدريبات يوم 28 أبريل. وأضاف لاعب المنتخب الوطني في تصريحات تليفزيونية أننا نخوض تدريبات يومية مع الجهاز الفني عن طريق النت بوضع برنامج مُعين مشيراً إلى أنه تم إخطار الفريق بأكمله للعودة إلى مقر النادي لخوض التدريبات بشكل طبيعي خلال الفترة القادمة تمهيداً لعودة النشاط الرياضي. برنامج مُعين مشيراً إلى أنه تم إخطار الفريق بأكمله للعودة إلى مقر النادي لخوض التدريبات بشكل طبيعي خلال الفترة القادمة تمهيداً لعودة النشاط الرياضي.

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