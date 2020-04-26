لعب أسطورة كرة القدم الإيطالية “روبرتو باجيو” بين صفوف نادي بريشيا الإيطالي فى الفترة من 2000 الى 2004، وقد تم اختياره في فريق القرن الذي ضم أفضل 11 لاعب في القرن السابق الذي عرضه موقع الفيفا، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو جميع أهداف روبرتو باجيو مع نادي بريشيا الإيطالي.

وصلت عدد مشاركات روبرتو باجيو مع نادي بريشيا فى الدوري الايطالي الى 95 مباراة، سجل خلالها 45 هدفاً، وسجل هدف واحد فقط بنهائي كأس الأنترتوتو عام 2001 بعد الخسارة امام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

فى موسم 2003-04 لعب باجيو آخر موسم له فى مسيرته الكروية مع نادي بريشيا زاستطاع ان يسجل 12 هدفا وصنع 11 تمريرة حاسمة، ووصل لهدفه رقم 200 فى الدوري الايطالي، واستطاع ان يُنقذ فريقه من الهبوط.

يذكر ان روبرتو باجيو قد اعتزل اللعب في عام 2004 بعد أن اجربت مباراة تكريمه ضد المنتخب الإسباني في مدينة جنوا، وأصبح خامس أفضل هداف في تاريخ الدوري الإيطالي بعد كل من سيلفيو بيولا وغونار نوردال وجوزيبي مياتسا وخوسيه ألتافيني، ويعتبر باجيو أفضل لاعب في تاريخ إيطاليا على الإطلاق.