رياضة | الدوري الألماني يتحدى الشغب في مباريات الأشباح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدوري الألماني يتحدى الشغب في مباريات الأشباح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت نقابة الشرطة الألمانية من احتمالات تجمع الجماهير في مناطق متفرقة في حالة تطبيق فكرة إقامة المباريات دون جماهير من أجل استكمال منافسات الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم.

ولا يزال تعليق منافسات كرة القدم في ألمانيا قائما في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) وتأمل الأندية، وكذلك المسؤولين في استكمال منافسات الموسم، حتى من خلال إقامة المباريات دون جماهير وهو ما يطلق عليه في ألمانيا "مباريات الأشباح"، وذلك أملاً في تقليص الخسائر المالية الخاصة بعائدات البث التلفزيوني.