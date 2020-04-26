رياضة | ريال مدريد يراقب بديل كورتوا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يراقب بديل كورتوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب نادي ريال مدريد الإسباني ألبان لافون حارس مرمي فيورنتينا الإيطالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"الإيطالية أن ريال مدريد يراقب عن كثب ألبان لافون حارس فيورنتينا الشاب صاحب الـ 21 عاماً، حيث يسعى لضمه إلى صفوف الملكي من أجل الاستثمار للمستقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع حارس جديد ليكون بديلاً لكورتوا، حيث سيعود أريولا في نهاية الموسم بعد نهاية إعارته من باريس سان جيرمان.