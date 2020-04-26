رياضة | كورونا يجبر يوفنتوس على فسخ عقد هيجواين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا يجبر يوفنتوس على فسخ عقد هيجواين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن مستقبل اللاعب جونزالو هيجواين مع نادي يوفنتوس، في خطر بالوقت الحالي.

يعد هيجواين واحداً من 8 لاعبين في يوفنتوس الذين يتواجدون خارج إيطاليا، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية.

وذكرت صحيفة ذا صن، أن إدارة يوفنتوس لم تتلقى بعد أي ردود من هيجواين حول العودة إلى إيطاليا، حيث يظل اللاعب في الأرجنتين في الوقت الحالي.

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وأضافت الصحيفة، أن هيجواين لم يستجيب لدعاوي يوفنتوس للعودة، حيث يبقى اللاعب في منزله بالأرجنتين للبقاء مع والدته نانسي المصابة بالسرطان.

وأوضحت الصحيفة، أن هيجواين في حال رفض عودته إلى إيطاليا، فإنه من المؤكد أن عقده مع يوفنتوس سيتم فسخه.

وفي حال عودة هيجواين، فإنه سيظطر للبقاء أسبوعين في العزل الذاتي، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.