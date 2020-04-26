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رياضة | ريال مدريد المستفيد من تجميد الدوري

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر المستفيد من تجميد الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن الفائدة التي تعود على أعمال تطوير ملعب نادي ريال مدريد الإسباني "سانتياجو برنابيو"، نظراً لتعليق المسابقات بسبب فيروس .

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن أعمال تطوير ملعب بيرنابيو، سيتم إنجازه بنسبة 50%، مع توقف ، وعودة المنافسات خلف الأبواب المغلقة دون جماهير.وأضافت: "لا يزال هناك عامين كحد أدنى لكشف النقاب عن شكل ملعب سانتياجو بيرنابيو الجديد، ولكن التغييرات التي يمر بها الملعب مع الأعمال يمكن التعرف عليها تماماً، حيث يتم العمل بالفعل على هيكل الملعب نفسه، والنتائج أكثر من مرئية.

وتابعت: "تم إزالة سقف الملعب عملياً، وبدأ بالفعل العمل على بناء الغطاء الجديد، والذي سيكون قابلاً للسحب، وقريباً جداً سيتم إنشاء الركيزتين الجديدتين اللتين سيستقر عليهما السقف الجديد".

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