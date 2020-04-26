رياضة | جوزيه مورينيو يطلب ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوزيه مورينيو يطلب ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة توتنهام في التعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

أوضحت صحيفة سبورت الكاتالونية، أن جوزيه مورينيو طلب ضم راكيتيتش لتعزيز قوة فريقه الموسم المقبل، مدركاً أن اللاعب الكرواتي قد يغادر البارسا في الميركاتو الصيفي.

Advertisements

وانضم توتنهام لأندية إشبيلية وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس ونابولي وإنتر ميلان المهتمة بالتعاقد مع إيفان.

وأشار راكيتيتش بنفسه قبل بضعة أيام إلى أنه سيكون الشخص الذي سيقرر مستقبله، وقال إنه لا يريد أن يعامل مثل كيس من البطاطس.

وكان راكيتيتش على وشك مغادرة الفريق الكاتالوني في الصيف الماضي، بعد اهتمام باريس سان جيرمان ويوفنتوس به، لكنه راهن على البقاء في برشلونة، على الرغم من حقيقة أن إرنستو فالفيردي لم يمنحه دقائق في المباريات الأولى، ويبدو الآن قريباً من أي وقت مضى لمغادرة كامب نو.