رياضة | لاعب ليفربول السابق يدافع عن صلاح ويؤكد: لاعب عالمي يستحق الإشادة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاعب ليفربول السابق يدافع عن صلاح ويؤكد: لاعب عالمي يستحق الإشادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع إيميل هيسكي نجم ليفربول السابق، عن الفرعون المصري محمد صلاح بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب خلال الموسم الحالي.

وكان هناك بعض الأشخاص قد وجهوا انتقادات حادة لمحمد صلاح، حيث يروا أن أداء صلاح قد تراجع مقارنة بالموسمين الماضيين.

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وتحدث هيسكي في تصريحات نشرتها شبكة "anythingliverpool" الإنجليزية، قائلا:" بغض النظر عن أداء وطريقة لعب محمد صلاح، فيسيظل هناك مشككين له".

وتابع:" إذا سجل محمد صلاح 20 هدف هذا الموسم سيقولون أنه موسم سئ له، في حين إذا سجل أي لاعب أخر نفس عدد الأهداف فسيقولون أنه موسم إستثنائي له".

وأتم:" محمد صلاح لاعب عالمي من طراز أخر، ويستحق الإشادة من الجميع".