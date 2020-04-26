رياضة | الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة حجازي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الأهلي رفضت الاستسلام في صفقة أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتش الإنجليزي الذي أعلن رفضه العودة للدوري المصري أو المنطقة العربية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت التقارير الصحفية أنه على الرغم من إخطار حجازي لمسئولي القلعة الحمراء بأنه مصمم على استمرار رحلته الاحترافية في بلاد الضباب مع يوست بروميتش أو إيجاد تجربة جديدة له هناك بسبب استقراره الأسري لكن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي واصل ضغوطه ومساعيه من أجل الحصول على خدمات أحمد حجازي وضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن السوسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حدد صفقات الفريق الفترة المقبلة وذلك بعد التوصل لاتفاق مبدئي من أجل تجديد تعاقده لمدة موسمين وهم أحمد حجازي وباهر المحمدي بالإضافة إلى صانع ألعاب يجيد اللعب في الجهة اليسرى في حالة رحيل رمضان صبحي وعدم ضمه بشكل نهائي بجانب التعاقد مع مهاجم آخر.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فايلر وافق على عودة المعارين وهم : أكرم توفيق وباسم علي من صفوف الجونة ومحمد شريف من إنبي وعمار حمدي من طلائع الجيش بالإضافة إلى منح فرصة جديدة لكلا من صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى من أجل تقييمهم في الفترة المقبلة ومنح المدير الفني إدارة النادي الضوء الأخضر لرحيل جيرالدو وصالح جمعة بالإضافة إلى إعارة أحمد الشيخ.