رياضة | بيريز يحلم بضم نجم باريس سان جيرمان وهدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيريز يحلم بضم نجم باريس سان جيرمان وهدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بأن النجم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كان قريبًا جدًا من الإنتقال إلى ريال مدريد عندما كان في صفوف سانتوس البرازيلي قبل أن ينتقل إلى برشلونة ومن ثم إلى باريس سان جيرمان.

وذكرت التقارير الصحفية أن عقده البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان الفرنسي ينتهي في صيف 2022 وأن النادي الفرنسي يعمل على تجديد عقده على الرغم من ارتباط النجم البرازيلي بالعودة إلى صفوف برشلونة في الصيف المقبل.

وقال فاجنر ريبيرو وكيل أعمال نيمار في تصريحات صحفية: "ريال مدريد اتصل بي عدة مرات لأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان يحلم دائماً بالتعاقد مع نيمار".

واختتم فاجنر ريبيرو تصريحاته قائلاً:"في شهر مايو من العام الماضي كنت برفقة فلورنتينو بيريز في مكتبه حتى أنه قال لي إنه مازال يحلم بالتعاقد مع نيمار ".