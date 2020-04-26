شكرا لقرائتكم فايلر يطالب الأهلي بضم جناح أجنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مسئولو النادي برغبته في ضم "جناح" أجنبي بدلاً من لاعب مصري ، وأعلن المدرب السويسري أن التعاقد مع لاعب أجنبي في هذا المركز سيكون أفضل من ضم لاعب محلي خاصة أن اللاعبين المصريين الذين تلقى تقريراً عنهم وشاهد لهم مباريات ويؤدون في مركز الجناح لا يتميّزون بالمواصفات ىالتى يحتاجها في الجناح المطلوب.

وأكد المدرب السويسري أنه يحتاج "جناح" سريع يُجيد اللعب على الناحيتين اليُمنى واليُسرى ويُجيد كذلك التسديد من خارج منطقة الجزاء وهذا صفات لمة يجدها في لاعبين مصريين تم ترشيحهم له مؤخراً لشغل هذا المركز ، ويتلقي المدير الفني حالياً "سيد يهات" عن بعض اللاعبين الذين يُجيدون اللعب في مركز "الجناح" للتعاقد معه حال فشل مفاوضات الأورجواني جاستون سيرينو لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى بشكل رسمي وعدم بقاء رمضان صبحي في صفوف الفريق بعد إنتهاء استعارته من هيدرسفيلد الانجليزي.

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ويبحث رينيه فايلر عن "جناح" بمواصفات خاصة لتدعيم الفريق الأهلاوي خلال إنتقالات الصيف المقبلة وتم ترشيح الأورجوانى جاستون سيرينو ونال اللاعب إعجاب المدير الفني لكن صن داونز تمسك بنجمه ورفض التفريط فيه ما يجعل إتمام الصفقة أمراً صعباً لذا بدأ الاهلي يدرس الحلول البديلة.

فيما رفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة ضم لاعب أجنبى فى عدة مراكز بالفريق، فى مقدمتها الدفاع وكذلك الظهير الأيمن، وذلك بعدما رشّح البعض أكثر من لاعب أجنبى للقلعة الحمراء لتدعيم مركزى الدفاع والظهير الأيمن، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ويرى فايلر أنه من الأفضل ضم لاعب أجنبى فى مركز "الجناح" أو الهجوم فقط، وهو ما يسعى مسئولو القلعة الحمراء لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، حيث يتم التفاوض حالياً مع "جناح" أجنبى على مستوى عال من الكفاءة، ودخل النادى فى مفاوضات مع الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى لكن الصفقة تواجه صعوبات بالجملة بسبب مُغالاة النادى الجنوب أفريقى فى طلباته للإستغناء عن لاعبه.