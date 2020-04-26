شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر لإدارة الأهلي : "عايز جناح أجنبي ..بلاش المصري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مسئولو النادي برغبته في ضم "جناح" أجنبي بدلاً من لاعب مصري ، وأعلن المدرب السويسري أن التعاقد مع لاعب أجنبي في هذا المركز سيكون أفضل من ضم لاعب محلي خاصة وأن اللاعبين المصريين الذين تلقى تقريراً عنهم وشاهد لهم مباريات ويؤدون في مركز الجناح لا يتميّزون بالمواصفات ىالتى يحتاجها في الجناح المطلوب.

وأكد المدرب السويسري أنه يحتاج "جناح" سريع يُجيد اللعب على الناحيتين اليُمنى واليُسرى ويُجيد كذلك التسديد من خارج منطقة الجزاء وهذا صفات لمة يجدها في لاعبين مصريين تم ترشيحهم له مؤخراً لشغل هذا المركز ، ويتلقي المدير الفني حالياً "سيد يهات" عن بعض اللاعبين الذين يُجيدون اللعب في مركز "الجناح" للتعاقد معه حال فشل مفاوضات الأورجواني جاستون سيرينو لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى بشكل رسمي وعدم بقاء رمضان صبحي في صفوف الفريق بعد إنتهاء استعارته من هيدرسفيلد الانجليزي.

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ويبحث رينيه فايلر عن "جناح" بمواصفات خاصة لتدعيم الفريق الأهلاوي خلال إنتقالات الصيف المقبلة وتم ترشيح الأورجوانى جاستون سيرينو ونال اللاعب إعجاب المدير الفني لكن صن داونز تمسك بنجمه ورفض التفريط فيه ما يجعل إتمام الصفقة أمراً صعباً لذا بدأ الاهلي يدرس الحلول البديلة.