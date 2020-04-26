شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يواصل صرف دعم أندية المظاليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل اليوم الأحد ، اتحاد الكرة صرف مستحقات لأندية القسم الثاني و الثالث و البالغ 50 ألف جنيه لكل نادي حيث تم الاتفاق على تقسيم المناطق للحصول على الدعم وتم إرسال كشوف بأسماء المناطق والأيام التي يتم الصرف فيها حيث يشهد اليوم صرف الدعم لـ16 نادي من الإسكندرية وهم دمنهور و بدر و رشيد و محافظة جنوب سيناء .

قرر اتحاد الكرة استبعاد مراكز الشباب من الدعم الذي تم صرفه بدءًا من اليوم والذي بلغ ٥٠ الف جنيه لكل نادي من أندية القسم الثاني والثالث.

أنهى اتحاد الكرة، اللغط الدائر بين الأندية حول قيمة الدعم المالى المخصص لها، حيث قررت اللجنة الخماسية صرف شيكات بقيمة 50 ألف جنيه لأندية القسمين الثانى والثالث على أن تتسلم الأندية الشيكات بدءا من يوم الخميس الماضى ، بينما أجلت اللجنة الخماسية صرف شيكات القسم الرابع لوقت لاحق.