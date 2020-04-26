المغربي حكيم زياش ينتظر دعوة تشيلسى

لاعب أياكس أمستردام الهولندى، المغربى حكيم زياش، انتهت رسمياً علاقته مع فريقه الهولندي الذي سبق له السماح له بالتوقيع لنادى تشيلسى الإنجليزي للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، بعدما صرح الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الجمعة الماضية، إلغاء منافسات الموسم الكروي الحالي 2019-2020 لاستمرار انتشار فيروس كورونا المستجد لتكون أول البطولات الكبرى في أوروبا التي يتم إنهاؤها مبكرا.

وذكر زياش خلال تصريحات لصحيفة “ألجمين داجبلاد” الهولندية، عن مدي سعادته لأن مستقبله مع النادي الإنجليزي شبه ما تحدد قبل الغموض الذي يتواجد بمستقبل اللعبة حاليا، بسبب تفشي كورونا، وتابع “بالطبع هذا الوضوح مطمئن، لأنه لا أحد يعلم ما سيحدث في موسم الانتقالات”.

حيث ينتظر المغربى حكيم زياش في الوقت الحالي دعوة من مدربه الجديد فرانك لامبارد للمشاركة فى التدريبات عقب انتهاء فترة الحجر المنزلي، بعدما قد أعلن نادي تشيلسي عن تعاقده معه مقابل 40 مليون يورو لمدة 5 أعوام تبدأ من الموسم القادم.