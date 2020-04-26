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الدوري الإيطالي: إلغاء الموسم سيدفع أندية أوروبا لسرقة لاعبينا بأسعار ضئيلة

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حذر رئيس رابطة لكرة القدم لويجى دى سيرفو، من استكمال الموسم الكروي الحالي لما ينتج عليه من أضرار وعواقب ذخمة يمكن تؤثر علي مستقبل الأندية، وقد صرحت الرابطة في بيان رسمي لها أن كافة أندية الكالتشيو موافقة علي استكمال الموسم الحالي، والمُعلق حالياً بسبب إنتشار .

كما نشر موقع “فوتبول إيطاليا” تصريحات لرئيس رابطة الدوري الإيطالي  والذي قال إن الفشل في متابعة الموسم الحالي يعنى أن الأندية الأجنبية، وبالأخص فرق أوروبا، يمكن أن تنهب كرة القدم الإيطالية وتضم أبطالنا بأسعار ضئيلة، وتابع “اللاعبون الذين سيبقوا سيخضعون لرواتبهم، وستذهب الأندية إلى الأحمر وستغادر أفضل اللاعبين إلي مكان آخر، لقد قامت بلجيكا وهولندا بالفعل بإنهاء مواسمهما، علي الرغم من أنه قد لا يتم وجود حل المشكلة بالكامل هناك أيضًا”.

 

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