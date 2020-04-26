مورينيو يتواصل مع مونييه لاعب باريس سان جيرمان للحصول على خدماته

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، جوزيه مورينيو، أجرى اتصالا بالدولي البلجيكي توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان من أجل إقناعه بالانتقال للسبيرز خلال الموسم القادم، حيث أن عقد مونييه سينتهى مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويسمح له بالرحيل مجاناً فى سوق الانتقالات الصيفية.

حيث صرحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن جوزيه مورينيو قام باتصالاً هاتفياً باللاعب البلجيكي قائلاً، “مرحباً.. جوزيه مورينيو، تعال إلى توتنهام”، في حين جاء بتقارير أخري اهتمام عدد من الأندية الكبري التي تريد التعاقد مع مونييه، في مقدمتها مانشستر يونايتد الإنجليزي، وميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

ويريد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، تقوية دفاعات فريقه في الموسم القادم، من خلال إضافة مجهودات البرازيلي مدافع فريق ريال مدريد إيدير ميليتاو.

الجدير بالذكر أنه تسبب تفشى فيروس كورونا في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى بشكل مؤقت، من أجل الحماية من خطر الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات ضخمة من الجماهير.