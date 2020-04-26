شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُرتب لصفقات الموسم الجديد بـ3 شروط قبل انتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسؤولو الزمالك، بعض الاشتراطات الخاصة أمام صفقات الموسم الجديد، وذلك لترتيب كافة الأوراق قبل ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، حيث يأتى على رأس الشروط التى وضعتها إدارة الكرة بنادى الزمالك أن يكون اختيار أى لاعب بموافقة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وكذلك إدارة النادى.

كما اشترطت إدارة الزمالك أن أى لاعب سيتم اختياره وسيقوم بالزج باسم الأهلى فى الصفقة للمزايدة فى القيمة المالية سيتم استبعاده من ترشيحات الانضمام للفريق الأبيض بصورة فورية، كما يأتى ثالث الشروط البيضاء مرتبط بمعدل الأعمار حيث يميل النادى الأبيض لضم المواهب من صغار السن وكذلك أيضًا يكون لديهم خبرات باللعب للمنتخبات الوطنية فى المراحل السنية المختلفة.

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ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على دراسة كافة الترشيحات للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الأبيض بها خلال الموسم المقبل، وذلك خلال فترة التوقف السلبية الحالية، والتى تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

فيما يحرص المدرب الفرنسى على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، بالإضافة إلى مطالبة جهازه المعاون بإعداد تقرير يومى بشأن حالة اللاعبين وأوزانهم ومتابعة تنفيذ البرنامج البدنى المخصص لهم خلال فترة التوقف السلبية.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.