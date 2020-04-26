شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..اتحاد الكرة يصرف 50 ألف جنيه لـ16 ناديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل اليوم الأحد ، اتحاد الكرة صرف مستحقات لأندية القسم الثاني و الثالث و البالغ 50 ألف جنيه لكل نادي حيث تم الاتفاق على تقسيم المناطق للحصول على الدعم وتم إرسال كشوف بأسماء المناطق والأيام التي يتم الصرف فيها حيث يشهد اليوم صرف الدعم لـ16 ناديا من الإسكندرية وهم دمنهور و بدر و رشيد و محافظة جنوب سيناء .

قرر اتحاد الكرة استبعاد مراكز الشباب من الدعم الذي تم صرفه بدءًا من اليوم والذي بلغ 50 ألف جنيه لكل نادي من أندية القسم الثاني والثالث.

أنهى اتحاد الكرة، اللغط الدائر بين الأندية حول قيمة الدعم المالى المخصص لها، حيث قررت اللجنة الخماسية صرف شيكات بقيمة 50 ألف جنيه لأندية القسمين الثانى والثالث على أن تتسلم الأندية الشيكات بدءا من يوم الخميس الماضى ، بينما أجلت اللجنة الخماسية صرف شيكات القسم الرابع لوقت لاحق.

وكانت أنباء متضاربة وصلت الأندية حول قيمة الدعم المخصص لها من جانب الجبلاية، حيث ترددت أنباء عن حصول أندية القسم الثانى على 70 الفا و50 الفا للثالث و30 ألفا للرابع، قبل أن يصل مندوبو الأندية للجبلاية ويتأكدون من تخصيص شيكات متساوية لأندية القسمين الثانى والثالث بقيمة 50 الف جنيه، بينما تم تأجيل البت فى مصير شيكات القسم الرابع.

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من ناحية أخرى، بدأت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مفاوضاتها مع مدربى المنتخبات الوطنية بهدف تخفيض رواتبهم الشهرية فى المرحلة الحالية فى ظل تعليق النشاط الكروى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، من ناحية، ومن ناحية أخرى كى يتم الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخفيضها لدعم أندية القسمين الثالث والرابع التى تعانى من أزمات مالية طاحنة بعد توقف النشاط.