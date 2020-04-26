شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش النهائية لتجديد عقد مروان محسن..وخلاف حول "المدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو النادي الأهلي تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق لمدة ثلاثة مواسم بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بضرورة تجديد عقد مهاجم الفريق والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده رغم حالة عدم التوفيق التي يُعاني منها اللاعب في كثير من المباريات لكن فاير يرى أن مروان محسن مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرص لزملاؤه لذا لابد من بقاؤه.

وقال مصدر في الأهلي أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي تدرس تجديد عقد مروان محسن لمدة ثلاثة مواسم على أن يحصل في الموسم الأول على 7 مليون جنيه و8 مليون جنيه في الموسم الثالث ويرتفع المبلغ إلى 10 مليون جنيه في الموسم الثالث ، وشدد المصدر على أن مسئولو القلعة الحمراء سيعقدون جلسة خاصة مع تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن في غضون الأيام المقبلة.

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وأوضح المصدر أنه رغم أن الاتفاق العام في النادي هو التجديد لمروان محسن لمدة ثلاثة مواسم إلا أن إقتراحاً في لجنة التخطيط يوصي بالتجديد للاعب موسمين فقط خاصة وأنه يبلغ حالياً من العمر 31 عاماً ويتناقش مسئولو النادي حالياً حول مدة العقد وفي حالة التجديد لمدة موسمين سيحصل اللاعب على 18 مليون جنيه في الموسمين بواقع 8 مليون جنيه في الموسم الأول و10 في الموسم الثاني .

فى شأن آخر وجه مروان محسن الشكر للقوافل الطبية التى تقوم بمجهود رائع وتتصدر الصفوف الأمامية فى رحلة التصدى لوباء كورونا المستجد، قائلا، "الظروف الحالية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على سلامتنا فى مواجهة هذا الفيروس".

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.