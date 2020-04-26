شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري النسائية والصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى ناديى الأهلى والزمالك من أجل المشاركة فى دورى كرة الصالات ودوري الكرة النسائية بداية من الموسم المقبل ، حيث طالبت سحر عبد الحق، عضو اللجنة للخماسية لاتحاد الكرة، بإرسال خطاب رسمى إلى القطبين الأهلى والزمالك للمشاركة فى بطولات كرة الصالات ومنحهما أحقية المشاركة مباشرة فى الدورى الممتاز دون التواجد في دوري القسم الثاني من أجل زيادة شعبية اللعبة فى حال مشاركة الناديين ، بالإضافة إلى المشاركة في دوري الكرة النسائية في ظل رغبة الاتحاد الدولي –فيفا- الاهتمام وتطوير اللعبة في معظم دول العالم وتحديدا افريقيا وهو ما تعمل عليه عبد الحق حاليا.

أكدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية، أن اللجنة تدرس إقامة معايشات خارجيه لمدربى كرة القدم من بينهم مدربات الكرة النسائية .

وتبحث اللجنة كيفية إقامة المعايشات فى إحدى الدول الأوروبية، بالتنسيق مع الإدارة الفنية بقيادة الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد، وذلك بعد عودة النشاط الرياضى، وقالت سحر عبد الحق إن الهدف من المعايشات الخارجيه الارتقاء بمستوى اللعبة من خلال إطلاع المدربين على كل ماهو جديد فى مجال التدريب .

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وأضافت المشرف العام على الكرة النسائية أن الموسم الحالى شهد إقامة خمس دورات تدريبية منحة من الاتحاد النرويجى لمدربات الكرة النسائية بمشاركة أكثر من ١٢٠ مدربة على مستوى الجمهورية بالإضافة لدورات تدريبية أخرى بالتعاون مع المعهد الثقافى البريطانى وان الفترة المقبلة ستشهد أكثر من دورة تدريبية جديدة عقب عودة النشاط الكروى .

من ناحية أخرى، تدرس سحر عبد الحق فتح باب التعاقد للأندية المشاركة فى دورى الكرة النسائية مع لاعبات أجانب على أن يسمح لكل نادٍ بضم لاعبة واحدة فى كل المراكز باستثناء حراسة المرمى.

ياتى ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدورى بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق .