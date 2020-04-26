شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يقرر تقسيم لاعبى طلائع الجيش لفئات خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى فريقه بالابتعاد عن الاسراف فى تناول مؤكلات شهر رمضان الكريم خوفاً من زيادة الوزن وحذرهم أيضاً من حرمان أنفسهم من تناول الاكلات المحببة لهم ، حيث طالبهم بتناول كميات قليلة منها لتجنب الزيادة الهائلة فى الاوزان ، مطالباً اللاعبين الذين لايملكون أماكن كبيرة فى منازلهم وأجهزة تدريب بإتباع نظام غذائى صارم وأيضاً اللاعبين أصحاب الزيادة السريعة فى الوزن بينما سمح للاعبين الذين يملكون مساحات كبيرة للتدريب بإتباع نظام أقل قسوة من نظرائهم وأيضاً اللاعبين أصحاب الوزن الثابت .

قرر عبد الحميد بسيونى تعديل موعد تدريبات لاعبى فريقه فى العزل المنزلى بسبب قدوم شهر رمضان الكريم ، حيث قرر بسيونى أن يكون المران اليومى للاعبين فى تمام الخامسة عصراً ولمدة ساعة كاملة بدلا من إقامة المران فى الحادية عشرة صباحاً لاسيما أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لم تصدر قرارها النهائى فى عودة مسابقة الدوري من عدمها .

ومن جانبه أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن ناديه سيؤيد القرار الذى سوف تتخذه الدولة فى حسم مصير بطولة الدورى هذا الموسم سواء بعودتها أو إعلان إلغائها لأن الأهم هو صالح المصريين، وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" "مصر تواجه عدوا مجهولا اسمه كورونا، منعرفش جه إمتى وهيخرج إزاى وهياخد معاه مين، وعشان كده كلنا فى مركب واحد ضد هذا العدو".