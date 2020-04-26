شكرا لقرائتكم تعرف على سبب مطالبة باهر المحمدى للإسماعيلى بتعديل عقده مالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاءت مطالبة باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى لإدارة ناديه بتعديل عقده من الناحية المالية لرغبته فى دخول عش الزوجية خلال الفترة المقبلة فى ظل ضعف المقابل المادى الذى يحصل عليه وهو مليون جنيه رغم توقيعه على عقد جديد مع الدراويش مستمر لأربعة مواسم قادمة ، فضلا عن كونه اللاعب الدولى الوحيد فى صفوف الفريق الأصفر ، ويأمل باهر المحمدى فى أن تنجح مساعيه فى إقناع مسئولى الاسماعيلى فى تعديل عقده مادياً لتعويضه عن السنوات التى تقاضى فيها مبالغ قليلة رغم كونه كابتن الفريق.

باهر المحمدى هو اللاعب الأبرز فى فريق الإسماعيلي خلال الموسم الحالى، وتحمل اللاعب بشكل كبير فى الفترة الماضية الظروف الصعبة التى يمر بها الفريق وتذبذب نتائجه، حيث كان دائمًا حاضرًا لإنقاذ الدراويش فى العديد من المواقف الصعبة.

ونظرًا للمستوى المميز الذى يقدمه، أصبح باهر المحمدى صاحب الـ23 عامًا مطلوبًا فى أندية الأهلى والزمالك بالإضافة لبعض الأندية الخليجية ،ولعب المحمدى مع الإسماعيلى هذا الموسم 21 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدفا.