شكرا لقرائتكم خبر عن دخول "عش الزوجية" سبب مطالبة باهر المحمدى للإسماعيلى بتعديل عقده مالياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت مطالبة باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى لإدارة ناديه بتعديل عقده من الناحية المالية لرغبته فى دخول عش الزوجية خلال الفترة المقبلة فى ظل ضعف المقابل المادى الذى يحصل عليه وهو مليون جنيه رغم توقيعه على عقد جديد مع الدراويش مستمر لأربعة مواسم قادمة ، فضلا عن كونه اللاعب الدولى الوحيد فى صفوف الفريق الأصفر ، ويأمل باهر المحمدى فى أن تنجح مساعيه فى إقناع مسئولى الاسماعيلى فى تعديل عقده مادياً لتعويضه عن السنوات التى تقاضى فيها مبالغ قليلة رغم كونه كابتن الفريق.

باهر المحمدى هو اللاعب الأبرز فى فريق الإسماعيلي خلال الموسم الحالى، وتحمل اللاعب بشكل كبير فى الفترة الماضية الظروف الصعبة التى يمر بها الفريق وتذبذب نتائجه، حيث كان دائمًا حاضرًا لإنقاذ الدراويش فى العديد من المواقف الصعبة.

ونظرًا للمستوى المميز الذى يقدمه، أصبح باهر المحمدى صاحب الـ23 عامًا مطلوبًا فى أندية الأهلى والزمالك بالإضافة لبعض الأندية الخليجية ،ولعب المحمدى مع الإسماعيلى هذا الموسم 21 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدفا.

ولم يعد باهر المحمدى، لاعب الإسماعيلى، مطروحاً بقوة للانتقال لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث بات الأهلى يمتلك بدائل كثيرة لتدعيم الأحمر فى المراكز التى يلعب فيها باهر المحمدى سواء الظهير الأيمن أو الدفاع.

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باهر المحمدى كان مطروحاً للانتقال للقلعة الحمراء، خاصة عقب رفض أحمد فتحى تجديد عقده مع الأهلي وانتقاله لبيراميدز نهاية الموسم، لكن رغبة الأهلى فى ضم لاعب الإسماعيلى تراجعت خلال الأيام الماضية لعدة أسباب، فى مقدمتها وجود بدائل أفضل من المحمدى لدى مسئولى الأهلى والجهاز الفنى للفريق، واتفق مسئولو القلعة الحمراء على أن هناك لاعبين أفضل من المحمدى لتدعيم الجبهة اليُمنى وهناك بدائل أفضل أيضاً منه لتدعيم الدفاع.

السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى يبحث مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى ملف تدعيم الجبهة اليُمنى باعتبارها أحد أهم الملفات التى يرغب الأهلى فى حسمها خلال الفترة المقبلة بعد رحيل أحمد فتحى، ويتشاور المدرب السويسرى بشأن البدائل المطروحة لضم ظهير أيمن أو الاكتفاء بالعناصر الموجودة فى الفريق حالياً أو من قطاع الناشئين أو استعادة لاعبى الفريق المُعارين لأندية أخرى.

وقلل فايلر من تأثير رحيل أحمد فتحى على المستوى الفنى بعد توقيعه لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي، وأكد فايلر للجنة التخطيط أن فتحى لم يكن هو اللاعب الأساسى الوحيد فى مركز الظهير الأيمن حيث كان محمد هانى يتناوب المشاركة معه.