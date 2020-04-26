شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الزناتي : "أعمل متطوعا في الجبلاية وبيضغطوا عليا عشان اخد مرتب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة مفاجأة بتأكيده عدم الحصول على راتبه من الجبلاية منذ توليه المسئولية الكاملة كمدير للجنة.

أضاف حسام الزناتي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" عبر قناة أون تايم سبورت: "للأسف ماكنتش عايز أتكلم في الموضوع ده بس لازم الكل يعرف أنني لم احصل على مليم واحد من اتحاد الكرة وكل يوم المسئولين في الجبلاية يطالبوني بالحصول على الراتب الا أنني أرفض الأمر نهائياً".

وأوضح حسام الزناتي انه حزين للقيل والقال في هذا الأمر تحديداً لأنني لم أسعى الى المال رغم أنني معين براتب محدد.

وأكد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه يتمنى استكمال نشاط بطولة الدوري المصري واستكمالها للنهاية بالرغم من تأثيرها السلبي على انطلاق البطولة المقبلة بالإضافة الى التأثير السلبي أيضاً على نظام الصعود والهبوط في الأقسام الأدنى.

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أضاف حسام الزناتي:"وضعنا سيناريو عودة بطولة الدوري المصري على أن تستضيف محافظة القاهرة مباريات البطولة بالكامل خاصة وأنها مليئة بملاعب واستادات قادرة على استضافة مباريات الدوري الممتاز".

تابع حسام الزناتي ان بطولة الدوري الممتاز بدون توقف تحتاج الى 60 يوماً على الأقل حتى نتمكن من اتمامه لكن ذلك متوقف على مباريات دوري الأبطال والأجندة الدولية التي ستتغير مواعيدها بشكل كبير.

وأشار الزناتي أن الأمور صعبة للغاية بسبب ضيق الوقت وعدد المباريات الكبير الذي يصل الى 149 مباراة وأن عدة سيناريوهات ت وضعها من أجل استكمال الدوري، لكن أنتظر الضوء الأخضر من الدولة لكن هل ستقبل الأندية اللعب بعد يومين راحة فقط وخوض في الثالث.