الدفاع الجديدي: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن نسبة إعارة أزارو للاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عبد اللطيف المقتريض رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، أن ناديه اقترب من التوصل لاتفاق مع إدارة الأهلي بشأن الحصول على نسبة إعارة وليد أزارو لصفوف الاتفاق السعودي.

وكان أزارو رحل إلى صفوف الاتفاق السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر ليشارك في سبع مباريات مسجلاً ثلاثة أهداف بجانب صناعته لهدف.

وأضاف رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي في تصريحات عبر صحيفة "LE360" المغربية، أن ناديه اقترب من التوصل لاتفاق مع الأهلي بخصوص نسبة إعارة أزارو للاتفاق.

ونشرت الصحيفة المغربية مستندًا ينص على أحقية نادي الدفاع الحسني الجديدي الحصول على 20% من صفقة انتقال أزارو للاتفاق.

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ويمتلك النادي المغربي أحقية الاستفادة ماديًا من أزارو أيضًا إذا رحل عن الأهلي بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة لأي فريق آخر.

أزارو أصبح بعيدًا عن حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعض الشيء حيث تشير التقارير إلى أن المغربي أصبح قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم.

وانتقل المهاجم المغربي إلى الأهلي في يونيو 2017 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي في صفقة قدرت بمليون و400 ألف دولار.

جدير بالذكر أن إدارة الدفاع الحسني الجديدي طالبت أيضًا من نادي الزمالك بنسبتها والتي تقدر بـ20% بعد إعارة وليد أحداد لصفوف الرجاء البيضاوي المغربي مطلع الصيف الحالي، حيث انتقل أحداد للقلعة البيضاء في الموسم قبل الماضي.