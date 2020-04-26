اتحاد الكرة عن انسحاب الزمالك من القمة: نعذر البعض بسبب ضغط الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا يوجد مبرر لانسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي في مسابقة الدوري.

وأضاف الزناتي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة مبكرة من اليوم الأحد :"اتفقنا على عدم تأجيل مباراة في الدوري، ومباراة الأهلي والزمالك مؤجلة من الأسبوع الرابع، ما السبب في تأجيل المباراة مرة أخرى؟".

وتابع :"تأجيل مباريات الأهلي أو الزمالك في الدوري من الممكن أن يحدث بسبب الارتباطات الأفريقية، لكن نضع العذر للأندية بسبب الضغط الجماهيري وتنافس فرقها على أكثر من بطولة خلال الموسم".

وعن لجوء الزمالك للمحاكم المدنية بعد قرارات اتحاد الكرة بشأن هذه الأزمة، رد الزناتي قائلاً :"الزمالك ليس من حقه اللجوء للمحاكم العادية، الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنع ذلك بجانب لائحة الاتحاد المصري في بند المادة رقم 45".

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وواصل :"ما السند الذي سيلجأ إليه الزمالك في هذه الأزمة؟، لا يوجد قوة قاهرة يمنع الفريق من الذهاب لخوض المباراة".

وأنهى الزناتي حديثه :"بعد قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في المرة الأولى كنت اتخذت قرار الاستقالة بسبب أننا وعدت بعدم تأجيل أي مباراة، إلا أنني تفهمت الموقف بسبب التأجيل جاء لظرف أمني".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر خلال هذا التوقيت اعتبار الأهلي فائزًا بهدفين دون رد مع خصم ثلاث نقاط من نادي الزمالك بعد نهاية الموسم لعدم ذهاب الفريق الأبيض إلى ملعب المباراة.

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري تشهد توقف خلال الفترة الحالية بعد قرار من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمنع الأنشطة الرياضية للحد من فيروس كورونا والذي هدد العالم بأكمله.