محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت 25 ابريل 2020.
طه إسماعيل: الأندية في مصر "تحسد" الأهلي
هل يتوج الأهلي؟.. اتحاد الكرة يوضح موقفه من تحديد بطل الدوري
عمرو زكي: ممدوح عباس رفض عرض بقيمة 140 مليون جنيه
فضل: لدينا ملف لاستكمال الدوري
"وضعنا سيناريو نظري".. اتحاد الكرة يكشف عن موعد عودة استئناف الدوري
عمرو زكي: رفضت صفقة تبادلية مع الأهلي مقابل تريكة وعبدالله
سكوب يكشف سبب وداع مصر لمونديال الشباب 2009
ضياء السيد يرد على تصريحات بونفرير المثيرة للجدل
الزمالك يحذر لاعبيه من العروض الوهمية.. يحدد شروط الرحيل
"عرضان وأفضلية".. الخليج 365 يكشف موقف تجديد فايلر للأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت..الزمالك يحذر لاعبيه.. وموقف اتحاد الكرة من عودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.