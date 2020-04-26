طه إسماعيل يعلق على فوز الأهلي بعد الدقيقة 90

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق طه إسماعيل لاعب الأهلي السابق، على تحقيق الفريق للفوز خلال الدقائق الأخيرة من المباريات وخاصة الدقيقة 90، حتى باتت علامة مميزة للفريق في مباريات كثيرة حاسمة.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:" ما يحققه الأهلي من فوز في الدقيقة 90 وما بعدها هو عقيدة داخل النادي يتوارثها جيل بعد جيل".

وأضاف:"الاعداد النفسي مهم جدا لاي لاعب، ففي حالة تاهيله بأنه قادر على تحقيق الفوز في أي وقت من المباراة بالتأكيد سيكون قادرا على التسجيل حتى بعد الدقيقة 90".

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وتابع:" في حالة وجود لاعب منغلق من النواحي النفسية ولا يملك الآليات لإخراج كل ما لديه حتى أخر دقيقة سيواجه مشكلة بالتأكيد في المباريات الصعبة التي تحتاج لجهد حتى النهاية".

وأوضح، أن فكرة فوز الأهلي في الدقيقة 90 أو بعدها ليست جديدة على النادي، وكل الشواهد تدل على تأسيس اللاعبين على قدرتهم لتحقيق الفوز في أي وقت واستثمار كل دقيقة.

وأتم إسماعيل :"التاريخ موجود وهناك الكثير من المباريات الشاهدة على فوز الأهلي في أوقات حاسمة، وارتباط اسم متعب بهذا الأمر لكونه الابرز في تسجيل الأهداف بتلك الطريقة، لكن فوز الأهلي في الدقائق الأخيرة متواجد منذ سنوات ماضية".