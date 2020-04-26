هل يتوج الأهلي؟.. اتحاد الكرة يوضح موقفه من تحديد بطل الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا يتوافر لائحة من أجل تحديد هوية بطل الدوري في الموسم الحالي (2019 - 2020) حال تم إنهاء الموسم قبل موعده بسبب فيروس كورونا.

وأضاف مدير لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة مبكرة من صباح الأحد :"لا توجد لائحة تنص على تحديد بطل الدوري، لننظر مثلاً وضع ليفربول والذي يتفوق على ملاحقه 25 نقطة وليفربول بحاجة للفوز بست نقاط من أجل حسم اللقب".

وتابع :"في هولندا رغم اقتراب الموسم على النهاية قرر الاتحاد الهولندي إلغاء الموسم دون تحديد بطل الدوري".

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وواصل :"من وجهة نظري لم نخض 50% من مباريات الدوري، صحيح أن الأهلي يتفوق في مسابقة الدوري، لكن لم يحسم أي شيء".

وأكمل :"القرار سيكون عند أعضاء اللجنة الخماسية والتي تدير الكرة المصرية كما أننا سنستعين بالخبراء لحسم هذا الملف خاصة أن الأزمة الأكبر في موقف الفرق التي ستهبط للدرجة الأدنى".

وأنهى :"ما نواجهه الآن لم يحدث للمرة الأولى، الدوري المصري تعرض للإلغاء في أوقات سابقة من قبل".

ويتصدر الأهلي الذي يمتلك مباراة مؤجلة من مسابقة الدوري بعد مرور 18 جولة مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون صاحب المركز الثاني.