طه إسماعيل: الأندية في مصر "تحسد" الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال طه إسماعيل لاعب الأهلي السابق، أن جميع الأندية في مصر تحاول الوصول لما وصلت له القلعة الحمراء عبر تاريخها، مؤكدا أن هذا الأمر صعب ولذلك فالفريق يواجه حسد من الأندية.

وأضاف إسماعيل في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس:" الأهلي محسود من كل الأندية ، والجميع يرغب ان يصل لما وصل له النادي الأهلي.

وتابع:" أنت في الأهلي تكون متفوق في البطولات وكل الأمور الاخري، بدليل عدد البطولات التي حققت عبر التاريخ".

واوضح، أن الأهلي يتعرض الآن لحرب غير نظيفة ، مؤكدا أن الحرب النظيفة فقط في الملعب بتحقيق نتائج افضل منك.

وأتم :" الأهلي ملتزم باللوائح التي أقرها الاتحاد المصري لكرة القدم ولو حدث اي تغيير في تلك اللوائح يظل ممتمسك بحقه".